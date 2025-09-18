Депутат Лантратова просит РКН удалить фейковое видео с её участием, созданное ИИ

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала, что в Сети появилось фейковое видео с её участием, сделанное при помощи нейросети. В кадре депутат грубо оскорбляет бойцов СВО. Лантратова уже направила обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить доступ к поддельному ролику.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу в рамках компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять предусмотренные законодательством меры, направленные на ограничение доступа к вышеуказанным интернет-ресурсам и удаление противоправных материалов», — говорится в заявлении депутата.

Ещё одно обращение отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нём Лантратова просит проверить действия мошенников на состав преступления по статьям о клевете и дискредитации ВС РФ. Как пояснила журналистам депутат, ролик создан профессиональными мошенниками, там полностью подделаны её голос и изображение.

Впервые видео появилось в Сети 4 сентября. Оно быстро разошлось и набрало 180 тысяч просмотров. Также начались упоминания о ролике в комментариях на разных форумах, что составило 40% от распространённой информации. При этом видео основано на реальном выступлении депутата на Форуме молодёжи Донбасса. Аферисты исказили слова и добавили оскорбления.

По словам Лантратовой, это не просто атака на её репутацию, но и ужасающая попытка дискредитировать российских бойцов и их подвиг. Парламентарий заверила, что поддерживает СВО, а ролик, скорее всего, создан украинской стороной. При тщательном его изучении становится очевидно, что речь идёт о подделке, отметила Лантратова.