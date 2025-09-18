Летающая в Россию авиакомпания введёт ограничения на пауэрбанки
Авиакомпания Emirates c 1 октября 2025 года запретит пассажирам использовать на борту внешние аккумуляторы. При этом пронести в самолёт можно будет один пауэрбанк, если он соответствует новым условиям.
Среди требований: мощность менее 100 ватт-часов и наличие маркировки с указанием номинальной мощности; их нельзя будет использовать для зарядки личных устройств, нельзя заряжать от бортовой сети самолета, нельзя размещать в багажном отсеке над головой.
Опасность пауэрбанков связана с рисками использования литиевых батарей, которые могут взорваться или устроить пожар в случае повреждения.
Ранее такие же ограничения ввёл турецкий лоукостер AJet. Для перевозки аккумуляторов мощностью 100-160 Вт/ч потребуется специальное разрешение, а устройства с батареями свыше 160 Вт/ч допускаются только в багажном отделении.