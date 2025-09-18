Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 08:20

Летающая в Россию авиакомпания введёт ограничения на пауэрбанки

Emirates c 1 октября запретит пассажирам использовать на борту пауэрбанки

Обложка © ТАСС / Андрей Перечицкий

Обложка © ТАСС / Андрей Перечицкий

Авиакомпания Emirates c 1 октября 2025 года запретит пассажирам использовать на борту внешние аккумуляторы. При этом пронести в самолёт можно будет один пауэрбанк, если он соответствует новым условиям.

Среди требований: мощность менее 100 ватт-часов и наличие маркировки с указанием номинальной мощности; их нельзя будет использовать для зарядки личных устройств, нельзя заряжать от бортовой сети самолета, нельзя размещать в багажном отсеке над головой.

Появилось видео первых мгновений после взрыва пауэрбанка на борту рейса в Якутск
Появилось видео первых мгновений после взрыва пауэрбанка на борту рейса в Якутск

Опасность пауэрбанков связана с рисками использования литиевых батарей, которые могут взорваться или устроить пожар в случае повреждения.

Ранее такие же ограничения ввёл турецкий лоукостер AJet. Для перевозки аккумуляторов мощностью 100-160 Вт/ч потребуется специальное разрешение, а устройства с батареями свыше 160 Вт/ч допускаются только в багажном отделении.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar