Летающая в Россию авиакомпания введёт ограничения на пауэрбанки

Авиакомпания Emirates c 1 октября 2025 года запретит пассажирам использовать на борту внешние аккумуляторы. При этом пронести в самолёт можно будет один пауэрбанк, если он соответствует новым условиям.

Среди требований: мощность менее 100 ватт-часов и наличие маркировки с указанием номинальной мощности; их нельзя будет использовать для зарядки личных устройств, нельзя заряжать от бортовой сети самолета, нельзя размещать в багажном отсеке над головой.

Опасность пауэрбанков связана с рисками использования литиевых батарей, которые могут взорваться или устроить пожар в случае повреждения.