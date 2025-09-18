Хакеры четвёртый раз за неделю атаковали сайт движения Медведчука

Хакеры в очередной раз атаковали сайт движения «Другая Украина», председателем совета которого является экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Всего за неделю сайт четырежды подвергался DDoS-атакам.

«Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки... Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту», — сказано в заявлении представителей движения в соцсети.

На данный момент портал уже работает, все неполадки были оперативно устранены техническими специалистами.