18 сентября, 09:03

Хакеры четвёртый раз за неделю атаковали сайт движения Медведчука

Сайт движения Медведчука Другая Украина вновь подвергся DDoS-атаке

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Хакеры в очередной раз атаковали сайт движения «Другая Украина», председателем совета которого является экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Всего за неделю сайт четырежды подвергался DDoS-атакам.

«Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки... Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту», — сказано в заявлении представителей движения в соцсети.

На данный момент портал уже работает, все неполадки были оперативно устранены техническими специалистами.

Медведчук разложил мрачный сценарий перед Зеленским при отказе «‎отпустить» Донбасс
Ранее Медведчук заявил, что пока Украиной управляет коллективный Запад, а антироссийская пропаганда в сознании граждан лишь подогревает напряжение, конфликт не завершится. По словам политика, украинцев учат ненавидеть русских, и тех, кто не принимает военной истерии, подвергают проклятиям. Он привёл в пример украинского комика Кирилла Ганина, который высмеял мужчин, утонувших в Тисе при попытке покинуть страну.

Татьяна Миссуми
