В Подмосковье поймали пособников украинских мошенников с оборотом в 10 млн

В подмосковной Коломне выявлена и пресечена деятельность группы лиц, выступавших в роли финансового звена для украинских телефонных аферистов. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, задержанные ежедневно имели дело с огромными суммами (около десяти миллионов рублей).

Задержание преступников. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, проведённого в УМВД России по городскому округу Коломна, подозреваемые, уроженцы Московской области и Краснодарского края, предоставляли услуги связи с мошенниками, работающими в украинских колл-центрах. Их роль заключалась в приёме, обналичивании, конвертации в криптовалюту и последующем переводе денежных средств, украденных у граждан преступниками.

В ходе следственных мероприятий у задержанных изъят внушительный арсенал: множество мобильных устройств, банковские карты, офисная техника, наличные деньги и документация, имеющая ключевое значение для расследования. Анализ позволил установить, что ежедневный оборот незаконно полученных средств оценивается примерно в десять миллионов рублей.