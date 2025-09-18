Владимир Путин
18 сентября, 09:25

Силуанов призвал к сбалансированному охлаждению экономики для снижения инфляции

Обложка © ТАСС / Кормилицына Кристина

Период планового охлаждения экономики России необходимо пройти максимально сбалансировано, избежав чрезмерных мер. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Глава Минфина подтвердил, что страна находится в фазе планового охлаждения экономики, отметив указание президента о необходимости тонкого подхода. Главной целью он назвал поиск баланса между предотвращением переохлаждения и решением проблем инфляции и роста доходов населения, а также выполнением бюджетных задач.

«Вы правильно говорите о том, что сейчас наша страна находится в таком времени планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить с одной стороны. А с другой стороны — с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. За первые семь месяцев 2025 года совокупный рост валового внутреннего продукта составил 1,1%.

Александра Мышляева
