Силуанов призвал к сбалансированному охлаждению экономики для снижения инфляции

«Вы правильно говорите о том, что сейчас наша страна находится в таком времени — планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить с одной стороны. А с другой стороны — с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.