Разъярённый Трамп проглотил «‎издевательство» Нетаньяху из-за еврейского лобби в конгрессе

Президент США Дональд Трамп признался, что его раздражает неспособность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решать политические вопросы по поводу сектора Газа за столом переговоров. Он в ярости от силовых методов коллеги, но вынужден проглотить «‎издевательство», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Он издевается надо мной», – возмутился Трамп, комментируя израильскую атаку на Катар в одной из личных бесед.

При этом американский лидер признался, что не собирается совершать каких-либо действий, чтобы надавить на Израиль. По мнению политика, Нетаньяху оказывает сильное влияние на еврейское лобби в Конгрессе, а также на консервативные СМИ. Кроме того, Трамп не желает подводить под удар Авраамовы соглашения (заключены в 2020 — 2021 годах и преследуют цель наладить связи Израиля с арабскими странами) и рисковать возможной сделкой по стабилизации отношений Израиля и Саудовской Аравии.