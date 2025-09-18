Разъярённый Трамп проглотил «издевательство» Нетаньяху из-за еврейского лобби в конгрессе
WSJ: Трамп недоволен Нетаньяху, но не будет давить на Израиль из-за его влияния
Президент США Дональд Трамп признался, что его раздражает неспособность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решать политические вопросы по поводу сектора Газа за столом переговоров. Он в ярости от силовых методов коллеги, но вынужден проглотить «издевательство», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Он издевается надо мной», – возмутился Трамп, комментируя израильскую атаку на Катар в одной из личных бесед.
При этом американский лидер признался, что не собирается совершать каких-либо действий, чтобы надавить на Израиль. По мнению политика, Нетаньяху оказывает сильное влияние на еврейское лобби в Конгрессе, а также на консервативные СМИ. Кроме того, Трамп не желает подводить под удар Авраамовы соглашения (заключены в 2020 — 2021 годах и преследуют цель наладить связи Израиля с арабскими странами) и рисковать возможной сделкой по стабилизации отношений Израиля и Саудовской Аравии.
Напомним, 9 сентября Израиль ударил по Катару. В командовании израильской армии сообщили, что нанесли удары «по высшему руководству ХАМАС». Трамп осудил атаку и заверил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара, так как Доха является важным союзником Вашингтона.