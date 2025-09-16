Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. Об этом республиканец сообщил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Американский лидер подчеркнул, что Доха является важным союзником Вашингтона.