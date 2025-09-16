Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 00:14

Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. Об этом республиканец сообщил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Американский лидер подчеркнул, что Доха является важным союзником Вашингтона.

«Он не будет наносить удары по Катару», — заверил президент США в Белом доме.

Израильская армия нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут
Израильская армия нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут

Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью установить полный контроль над этой территорией. Наземное наступление началось в понедельник. Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Израиль
  • катар
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar