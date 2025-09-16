Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. Об этом республиканец сообщил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Американский лидер подчеркнул, что Доха является важным союзником Вашингтона.
«Он не будет наносить удары по Катару», — заверил президент США в Белом доме.
Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью установить полный контроль над этой территорией. Наземное наступление началось в понедельник. Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение.