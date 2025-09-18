Министр финансов предложил разрешить москвичам выпивать бокал вина или пива в обед

Производительность труда в Москве достигла уровня ведущих европейских стран, что могло бы стать поводом для введения традиции употребления бокала вина или пива во время обеденного перерыва. С такой шуткой на Московском финансовом форуме выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным о работоспособности россиян Силуанов в качестве примера привёл Германию и Италию, где высокие показатели эффективности труда совмещаются с возможностью работников позволить себе бокал пива или послеобеденный отдых.

«Я только одного не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или Италии, почему мы в обед не выпиваем по бокалу вина?» — сказал министр финансов.