Министр финансов предложил разрешить москвичам выпивать бокал вина или пива в обед
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAKIMCHUK IAROSLAV
Производительность труда в Москве достигла уровня ведущих европейских стран, что могло бы стать поводом для введения традиции употребления бокала вина или пива во время обеденного перерыва. С такой шуткой на Московском финансовом форуме выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным о работоспособности россиян Силуанов в качестве примера привёл Германию и Италию, где высокие показатели эффективности труда совмещаются с возможностью работников позволить себе бокал пива или послеобеденный отдых.
«Я только одного не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или Италии, почему мы в обед не выпиваем по бокалу вина?» — сказал министр финансов.
Ранее на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным президент РФ Владимир Путин констатировал, что просветительская работа и пропаганда здорового образа жизни оказывают значительный эффект в снижении алкоголизации населения. Президент поддержал губернатора Никитина, согласившись с тем, что принимаемые меры дают результат. Поводом для положительной оценки стало снижение в области уровня потребления крепкого алкоголя, о котором доложил глава региона.