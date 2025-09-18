Доля доллара в расчётах через SWIFT достигла годового минимума
Согласно данным SWIFT, доля доллара в международных расчётах упала до 46,94%, достигнув минимального значения с начала 2024 года. За месяц показатель упал ровно на один процентный пункт, сообщает РИА «Новости».
В то же время доля евро выросла до 25,61%, что является максимальным значением с лета 2023 года. Прирост за месяц составил 2,5 процентных пункта. Фунт стерлингов остался на третьем месте по популярности, его доля снизилась на 0,48 пункта, до 6,76%. Далее следуют иена (снижение на 0,19 пункта, до 3,37%) и канадский доллар (снижение на 0,08 пункта, до 2,96%). Юань же занимает шестое место, его доля после трёх месяцев стагнации незначительно выросла – на 0,05 пункта, до 2,93%.
Ранее сообщалось о снижении зависимости России от «токсичных» валют, доля которых достигла исторического минимума. Использование доллара и евро в экспортных операциях значительно сократилось и составило 14,6% в импорте и 13,1% в экспорте. Основную роль в расчётах играет рубль, занимающий лидирующие позиции в большинстве регионов мира.