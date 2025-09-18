Клуб расширяется: Ядерным оружием обладает втрое больше стран, чем признано официально

В настоящий момент в ядерном клубе состоит 15 стран — на девять больше, чем признано Договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия признаёт только пять официальных ядерных держав — Россию, США, Китай, Великобританию и Францию, — по данным издания, ещё десять государств сохраняют как минимум ограниченный потенциал для нанесения ядерных ударов.

Издание классифицировало страны по четырём категориям в зависимости от уровня их ядерных возможностей. В первую группу вошли США, Россия и Китай, обладающие полной ядерной триадой. Ко второй отнесены Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль, разработавшие собственное ядерное оружие вне международных договоров.

В третью группу включены Великобритания и Франция, у которых есть субмарины с ядерными баллистическими ракетами. В четвёртую категорию вошли Германия, Нидерланды, Турция, Бельгия, Италия и Белоруссия, получившие ядерное оружие от союзников.

Отдельно отмечается, что США остаются единственной страной, использующей малозаметные самолёты в качестве носителей тактического ядерного оружия. В публикации подчёркивается, что распространение ядерных технологий создаёт новые вызовы для глобальной безопасности.