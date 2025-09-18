TNI заявил о переговорах России по выкупу турецких С-400, но Анкара всё отвергла

Россия может вести с Турцией переговоры о возможном выкупе зенитных ракетных комплексов С-400 для использования в зоне СВО, утверждает обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

«Системы С-400, которые фактически оставались нетронутыми с 2017 года, могли бы позволить России быстро заменить уничтоженные на Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35», — поведал автор.

Сучиу отмечает, что, по его информации, Турция не использует приобретённые у России комплексы по политическим причинам и развивает собственную систему ПВО Çelik Kubbe. Он напоминает, что покупка С-400 стала причиной исключения Анкары из программы по созданию американских истребителей F-35 в 2019 году, поскольку Вашингтон считает эти платформы несовместимыми. При этом в Минобороны Турции сведения TNI опровергают.

«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», – заверили в ведомстве.