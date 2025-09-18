TNI заявил о переговорах России по выкупу турецких С-400, но Анкара всё отвергла
Россия может вести с Турцией переговоры о возможном выкупе зенитных ракетных комплексов С-400 для использования в зоне СВО, утверждает обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.
«Системы С-400, которые фактически оставались нетронутыми с 2017 года, могли бы позволить России быстро заменить уничтоженные на Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35», — поведал автор.
Сучиу отмечает, что, по его информации, Турция не использует приобретённые у России комплексы по политическим причинам и развивает собственную систему ПВО Çelik Kubbe. Он напоминает, что покупка С-400 стала причиной исключения Анкары из программы по созданию американских истребителей F-35 в 2019 году, поскольку Вашингтон считает эти платформы несовместимыми. При этом в Минобороны Турции сведения TNI опровергают.
«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», – заверили в ведомстве.
Ранее в Стамбуле представили новую ракетную систему, замаскированную под стандартный грузовой контейнер. Такая система длиной шесть или двенадцать метров способна осуществить запуск шести крылатых ракет «земля-земля» Kara Atmaca с дальностью поражения свыше 400 км. Каждая ракета оснащена 250-килограммовой боеголовкой и инфракрасной головкой самонаведения (IIR), обеспечивающей поражение целей с точностью до нескольких сантиметров.