В Башкиии наблюдаются перебои с интернетом после налёта БПЛА на нефтезавод
Обложка © freepik / jcomp
В Башкирии фиксируются проблемы с работой мобильного интернета после налёта украинских БПЛА на нефтезавод. По данным сервиса Downdetector, число обращений граждан начало стремительно расти в 12:30 по местному времени. Всего лишь за час портал принял порядка 200 жалоб.
Предположительно, перебои с интернетом связаны с необходимостью обеспечения безопасности после удара украинских беспилотников по объекту энергетики.
Напомним, в Башкирии украинские беспилотники нанесли удар по нефтехимическому предприятию, пострадавших нет, но в результате возник пожар. Всего было два дрона ВСУ. На месте продолжают работать экстренные службы, позже специалисты оценят объём разрушений.