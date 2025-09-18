В Башкиии наблюдаются перебои с интернетом после налёта БПЛА на нефтезавод

В Башкирии фиксируются проблемы с работой мобильного интернета после налёта украинских БПЛА на нефтезавод. По данным сервиса Downdetector, число обращений граждан начало стремительно расти в 12:30 по местному времени. Всего лишь за час портал принял порядка 200 жалоб.

Предположительно, перебои с интернетом связаны с необходимостью обеспечения безопасности после удара украинских беспилотников по объекту энергетики.