40-летняя певица Бьянка заявила, что её сердце занято, но она свободна

Популярная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) 17 сентября отметила 40-летний юбилей. Специально для поклонников, волнующихся за её личную жизнь, она приоткрыла завесу тайны. Оказалось, что певица до сих пор ни с кем не встречается.

«Моё сердце занято, собой. Я самый любимый у себя человек. Но если вы о мужчине, тогда отвечу, что сегодня я не в отношениях», — сыронизировала собеседница Леди Mail.

Звезда также раскрыла, каким должен быть её будущий избранник. В частности, он должен зарабатывать не меньше артистки, отличаться добротой и силой. Иных пожеланий у исполнительницы нет. При этом она заявила, что не стала бы встречаться со скуфом.