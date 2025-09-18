40-летняя певица Бьянка заявила, что её сердце занято, но она свободна
Певица Бьянка призналась, что до сих пор ни с кем не встречается
Бьянка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / biankarnb
Популярная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) 17 сентября отметила 40-летний юбилей. Специально для поклонников, волнующихся за её личную жизнь, она приоткрыла завесу тайны. Оказалось, что певица до сих пор ни с кем не встречается.
«Моё сердце занято, собой. Я самый любимый у себя человек. Но если вы о мужчине, тогда отвечу, что сегодня я не в отношениях», — сыронизировала собеседница Леди Mail.
Звезда также раскрыла, каким должен быть её будущий избранник. В частности, он должен зарабатывать не меньше артистки, отличаться добротой и силой. Иных пожеланий у исполнительницы нет. При этом она заявила, что не стала бы встречаться со скуфом.
Ранее Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни. Оказалось, что певица предпочитает не водить никаких отношений с плохими людьми. Кроме того, для счастливой жизни ей достаточно обниматься с питомцами и смотреть сериалы.