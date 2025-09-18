«‎Чёрный четверг»: Бастующие французы взяли в осаду военный завод в Марселе

Активисты в Марселе заблокировали работу предприятия оборонной промышленности Eurolinks, известного поставками вооружений для Израиля. Поддержку их акции в «‎чёрный четверг» выразила депутат Национального собрания Франции Габриэль Катала у себя в соцсетях.

«Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю», — написала она.

Всё произошло в рамках общенациональной забастовки, которая проходит по всей Франции 18 сентября. Поводом для массовых выступлений стало несогласие граждан с новыми мерами жёсткой экономии, предложенными правительством.

По предварительным оценкам властей, в протестных акциях по всей стране могут принимать участие до 900 тысяч человек. В связи с этим министерство внутренних дел Франции предприняло беспрецедентные меры безопасности, привлекая к обеспечению порядка более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармов. Для мониторинга обстановки также будут задействованы бронетехника и дроны.

На данный момент правоохранительные органы сообщают о задержании 55 человек по всей стране, из которых семеро были арестованы в столичном регионе Иль-де-Франс. Поезда и метро ходят с перебоями, школы закрываются, а дороги блокируются. В Париже жандармерия перекрыла улицы, против демонстрантов, которые пытались удержать контроль над автобусным парком на улице Ланьи, применили слезоточивый газ и дубинки. Они в ответ забросали полицию дымовыми шашками.