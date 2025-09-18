Украинская пропаганда потеряла совесть настолько, что решила связать кровавый киевский режим с религией, хотя у Киева давно не осталось ничего святого, и изображение Владимира Зеленского с нимбом и ангельскими крыльями выглядит кощунством. Об этом Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя новую обложку украинского журнала NV.

Непонятно, на какую аудиторию рассчитаны данные образы. На руках Зеленского и его окружения — кровь украинцев, он продолжает выступать за эскалацию конфликта и присягать на верность Западу. И в принципе представлять его в подобном образе — кощунство. Дмитрий Белик Член Комитета Госдумы по международным делам

Депутат напомнил, что нельзя забывать о диких гонениях киевского режима на Православную церковь, что явно вызывает диссонанс с внезапной «канонизацией» Зеленского на журнальной обложке. По его мнению, подобный шаг СМИ выглядит отвратительно и его нельзя оправдать ничем.

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий добавил, что подобное святотатство можно представить только на Украине, а вот в России это в принципе невозможно, ведь прокуратура сразу начала бы проверку. По словам священника, такие образы на обложке тянут на статью об оскорблении чувств верующих с учётом того, что Зеленский — это враг России и, в общем-то, любого цивилизованного начала в нашем мире.

«Что вы удивляетесь? Просто данная обложка лишний раз подтверждает, что это зло, которое сегодня воздействует на нас и на другие народы всей планеты Земля. Зеленский — это зло, а такие образы — подтверждение», — резюмировал собеседник Life.ru.