Трамп снова нарушил этикет в ходе визита в Британию — досталось принцу Гарри

Президент США Дональд Трамп во время встречи с британской королевской семьей допустил высказывание, которое было воспринято как унижение принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время банкета в Виндзорском замке американский лидер высоко оценил заботу короля Карла III о раненых ветеранах, что прозвучало как намёк на недостаточные усилия принца Гарри в этой сфере. Трамп также выразил восхищение старшим сыном монарха, принцем Уильямом, предрекая ему невероятный успех в будущем.

«Я просто хочу сказать, что Его Величество также воспитал замечательного сына, Его Королевское Высочество, принца Уэльского. Это действительно удивительно. Мы узнали вас поближе, и я думаю, что вас ждёт невероятный успех в будущем», — приводит слова американского лидера издание.

При этом политик не упомянул принца Гарри, который известен организацией спортивных соревнований для ветеранов, получивших инвалидность. Издание отмечает, что такое избирательное внимание со стороны американского президента было расценено как преднамеренное игнорирование заслуг младшего сына короля.