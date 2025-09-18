Итальянский писатель-фантаст Роберто Квалья, автор романа «Бесконечный день», номинированного на премию «Хьюго», уверен: будущее европейской литературы невозможно без России. В интервью Life.ru по следам II Международного симпозиума «Создавая будущее» он подчеркнул, что в условиях кризиса на Западе именно Россия остаётся «ментально самой здоровой частью Европы».

По словам Квальи, современная Европа живёт в режиме тревоги, а массовая культура всё чаще выбирает мрачные сценарии будущего. Он называет это «дистопическим эскапизмом»: «Люди слышат тревожный звонок, но вместо того чтобы проснуться, предпочитают страшные сны».

Писатель уверен, что литература отражает состояние общества, и в «гипервизуальной» среде нового поколения воображение смещается от слов к картинкам. В результате европейская фантастика почти утратила традицию показывать позитивное будущее.

«Сегодня я мог бы представить только роман-дистопию», — признаётся собеседник Life.ru.

Однако Квалья отмечает, что у России есть уникальная возможность привнести новые смыслы.

Россия — это ментально самая здорова часть Европы. Уже одним этим она поддерживает пламя разума. А если появятся ещё и новые движения, новые горизонты — это станет огромным вкладом в европейскую культуру и её художественное воображение писатель-фантаст Роберто Квалья