В Турции прокомментировали слухи о перепродаже российских С-400
Турция не будет возвращать РФ ЗРК С-400, они продолжаются находиться у Анкары
Зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают находиться на вооружении турецкой армии, несмотря на различные слухи об их возможной передаче или перепродаже. Представители МИД страны также опровергли информацию о планах возврата комплексов Москве.
«Наша позиция по С-400 не изменилась», — заявили собеседники ТАСС в ведомстве.
Напомним, ранее появилась информация о возможных переговорах России и Турции по поводу выкупа ЗРК С-400. Утверждалось, что Анкара не пользуется комплексами по политическим причинам, но продолжает развивать собственную систему ПВО Çelik Kubbe. В Анкаре напомнили, что покупка вооружения была совершена по причине исключения страны из программы по созданию американских истребителей F-35 в 2019 году.