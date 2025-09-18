Владимир Путин
18 сентября, 11:31

В Турции прокомментировали слухи о перепродаже российских С-400

Турция не будет возвращать РФ ЗРК С-400, они продолжаются находиться у Анкары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают находиться на вооружении турецкой армии, несмотря на различные слухи об их возможной передаче или перепродаже. Представители МИД страны также опровергли информацию о планах возврата комплексов Москве.

«Наша позиция по С-400 не изменилась», — заявили собеседники ТАСС в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация о возможных переговорах России и Турции по поводу выкупа ЗРК С-400. Утверждалось, что Анкара не пользуется комплексами по политическим причинам, но продолжает развивать собственную систему ПВО Çelik Kubbe. В Анкаре напомнили, что покупка вооружения была совершена по причине исключения страны из программы по созданию американских истребителей F-35 в 2019 году.

Наталья Афонина
