Комик Сергей Орлов погасил долги перед налоговой, превысившие ₽600 тысяч
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orlov_skvz
Российский юморист Сергей Орлов, выступающий в жанре Stand-Up, решил разобраться со своими налоговыми задолженностями и частично закрыл их. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на свои источники.
В настоящий момент комик остаётся должен налоговой только 3,6 тысячи рублей. Первоначальный долг достигал размера в 606,5 тысячи рублей. Орлов мог оказаться с заблокированными банковскими счетами в случае отказа погашать налоговые долги.
Ранее сообщалось, что бизнес-проект Бари Алибасова-младшего, запущенный с амбициозными целями, завершает свою деятельность. ООО «Бизнес-студия Бари Алибасова» официально находится в стадии ликвидации после почти девяти лет работы.