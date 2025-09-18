Владимир Путин
18 сентября, 11:38

Комик Сергей Орлов погасил долги перед налоговой, превысившие ₽600 тысяч

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orlov_skvz

Российский юморист Сергей Орлов, выступающий в жанре Stand-Up, решил разобраться со своими налоговыми задолженностями и частично закрыл их. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на свои источники.

В настоящий момент комик остаётся должен налоговой только 3,6 тысячи рублей. Первоначальный долг достигал размера в 606,5 тысячи рублей. Орлов мог оказаться с заблокированными банковскими счетами в случае отказа погашать налоговые долги.

Татьяна Миссуми
