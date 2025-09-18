«И вина не нужно»: Москвичам призвали давать три выходных в неделю после идеи Силуанова
Врач Звонков предложил наградить москвичей выходным в среду вместо бокала вина
Вместо бокала вина или пива для трудящихся москвичей лучше ввести третий выходной день — в среду. Такое предложение в беседе с Life.ru озвучил врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя слова главы Минфина Антона Силуанова о награждении жителей столицы за возросшую производительность труда.
Я бы сделал выходной в среду вместо увеличенного обеденного перерыва, и проблем было бы меньше. Работаем два дня, передышка, два дня — передышка. Это было бы оптимально, конечно. Можно даже увеличить рабочий день на час, но зато один день дать на отдых. Это было бы идеально и для психологического, и для физического здоровья граждан.
Собеседник Life.ru пояснил, что дополнительный отдых от работы позволит организму меньше уставать и быстрее восстанавливаться. По его словам, день отдыха позволит прийти в себя даже от крайне изнурительного труда.
«Полуторачасовой перерыв для обеда вместо 20-минутного здесь погоды не сделает. Я просто по себе знаю, что мы можем позволить себе отдохнуть после обеда. Но оттого, что вы будете отдыхать не 20 минут, а 50, серьёзно эта проблема не решится. Поэтому я думаю, что было бы оптимальным сделать четырёхдневную неделю с перерывом на среду. Это был бы самый подходящий вариант. И вина не нужно», — подытожил Звонков.
Напомним, предложение о введении для столичных работников традиции выпить бокал пива или вина во время обеденного перерыва в шутку озвучил Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. По его словам, уровень работоспособности москвичей достиг показателей Германии и Италии, где как раз распространена практика немного выпить на обеденном перерыве.