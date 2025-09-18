Передвигающийся на страусе по улицам китаец стал звездой Интернета

Житель китайской провинции Юньнань более десяти лет использует страуса в качестве личного транспорта. 32-летнего Хуа и его птицу знают все жители и спокойно относятся к такой компании друзей. Мужчина активно ведёт блог в китайской соцсети и рассказывает о своих необычных поездках.

Китаец передвигается по улицам города на страусе. Видео © Китайская социальная сеть Weibo (Sina Weibo)

Страус может развивать скорость до 80 км/ч, обгоняя автомобили. Хуа утверждает, что начал ездить на животном, когда ему было 20 лет, объясняя свой выбор высокой скоростью, которую могут развивать эти птицы.

Перед тем, как выехать на улицы города, китаец тщательно тренировал страуса, выработав уникальную систему управления: чтобы остановить птицу, он долго свистит. Несмотря на то, что правила дорожного движения запрещают передвижение на страусах по проезжей части, мужчина утверждает, что во время съёмок видеороликов он старается обеспечить «максимальную безопасность».

«Страус весит больше 300 килограммов, и когда я говорю ему «сидеть», он садится на землю. Я вешу 68 килограммов, и когда я сажусь ему на спину, он может поднять меня по свистку», — рассказал мужчина.