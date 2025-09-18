13-летний мальчик упал в судорогах на тренировке по самбо в Воронеже и умер

Тринадцатилетний подросток скончался после тренировки по самбо в воронежском спорткомплексе «Северная арена». У мальчика во время занятий начались судороги, после чего произошла остановка сердца. Об этом сообщил Минздрав Воронежской области.

17 сентября около 17:00 мальчику вызвали скорую помощь из-за внезапного ухудшения состояния. Медики оказали первую помощь и доставили школьника в реанимационное отделение, где его состояние осмотрели врач-терапевт и инфекционист, зафиксировав температуру 40 градусов и критически низкую сатурацию — 62% при норме от 90%. После этого пациента начал готовить к дальнейшим процедурам реаниматолог. Несмотря на то, что всё это время ребёнок оставался в сознании, его состояние оценивалось как тяжёлое из-за острой дыхательной недостаточности.

В 17:40 у ребёнка остановилось сердце, и реаниматологи начали экстренные мероприятия, включая искусственную вентиляцию лёгких, непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Мальчика пытались отказать полчаса – до 18:10, но спасти его не удалось. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту трагедии, больница предоставляет всю необходимую информацию.