Туриста разбил инфаркт на Черкесском перевале, спасение пришло с воздуха

В Краснодарском крае 50-летний турист почувствовал себя плохо во время восхождения в горы на высоту в 1800 метров, ему на помощь был отправлен вертолёт со спасателями. Мужчина пожаловался на боли в сердце, было подозрение на сердечный приступ. Историей со счастливы концом делится пресс-служба МЧС России.

Эвакуация туриста на Кубани. Видео © Telegram / МЧС России

«На Черкесском перевале, на высоте более 1800 метров, мужчине стало плохо. На место оперативно вылетел вертолёт Ка-32 МЧС России», — уточнили в ведомстве.

50-летнего мужчину доставили в Сочи из пастушьих балаганов Черкесского перевала. На борту воздушного судна туристу оказали доврачебную помощь. А после посадки вертолёта пациента сразу же передали врачам скорой помощи.