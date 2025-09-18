Патриарх Кирилл назвал храм бензоколонкой для души

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал храм «духовной бензоколонкой», где человек восполняет силы и находит правильный путь в жизни. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил после освящения храма во имя Сергия Радонежского в Астане.

«У него появляется возможность сосредоточиться на самом главном — на смысле своей жизни, поставить перед собой правильные цели и задачи, в молитве пред лицом Божиим, укрепить себя на своём жизненном пути, помолиться о своих родных, близких, чтобы благодать Божия к ним прикоснулась и давала им силы. Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке — так же и человек», — заявил глава РПЦ.

Поясняя свою метафору, патриарх отметил, что человеку необходимо возмещать как физические, так и духовные потери, особенно в кризисные периоды, когда стираются жизненные ориентиры. Он подчеркнул, что для преодоления таких испытаний человеку необходима божественная помощь, которую он и обретает в храме.