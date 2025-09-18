«‎С помоешниками не разговариваю!» Петросян нахамил журналистам после поздравления с юбилеем

Комик Евгений Петросян отказался общаться с журналистами Mash , попытавшимися поздравить его с 80-летним юбилеем. Когда корреспонденты телеграм-канала обратились к артисту, он резко поинтересовался, откуда они, и после ответа: «Из Mash» отказался общаться с «помоешниками».

Торжество по случаю юбилея проходило в закрытом формате в элитной усадьбе «Времена года» в Тверской области. Празднование состоялось в кругу семьи — супруги и детей артиста. Для мероприятия был арендован дом «Графский» на четыре дня, в течение которых семейство посетило ресторан «Куропатки», местную ферму и отправилось на грибную охоту. К слову, в этот его супругу Татьяну Брухунову заподозрили в рекламе отеля в социальной сети, которая запрещена в России, а с недавнего времени в ней запрещено и размещение рекламы. Жена комедианта, тем не менее, всячески старалась обойти закон о рекламе.