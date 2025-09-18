Уход Козака стал первым изменением в руководстве АП за 1,5 года

Уход Дмитрия Козака из Кремля знаменует собой первую кадровую ротацию на уровне заместителей главы Администрации Президента (АП) за последние полтора года, согласно данным агентства ТАСС. Этот значимый сдвиг произошёл после формирования нового состава администрации в мае 2024 года, синхронно с вступлением Владимира Путина на очередной президентский срок. Тогда, стоит отметить, не только руководитель АП Антон Вайно, но и все его заместители сохранили свои посты. Единственным изменением на этом уровне стало продвижение Максима Орешкина с позиции помощника президента на должность заместителя главы администрации.

На протяжении последующих полутора лет структурные перестановки ограничивались руководством департаментов. Уход же кого-либо с поста замглавы АП или более высоких позиций не наблюдался с октября 2016 года. Тогда Вячеслав Володин оставил кресло первого замглавы администрации, перейдя на пост председателя Государственной Думы. На его место в Кремль был назначен Сергей Кириенко. Ещё ранее, в августе 2016 года, произошла смена руководителя самой администрации: Сергея Иванова сменил Антон Вайно.

С 2016 года и по настоящее время наблюдалась тенденция к увеличению числа заместителей главы администрации. В 2016 году их было пятеро, включая двух первых заместителей и замруководителя, выполняющего функции пресс-секретаря. В 2020 году, с приходом Козака, их количество увеличилось до шести. После повышения Орешкина этот показатель достиг семи.