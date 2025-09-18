«Это как отключить свет ради заботы о зрении»: В ГД назвали абсурдом идею отключать интернет в выходные

Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru назвал полной глупостью предложение отключать в России интернет в выходные дни. Парламентарий напомнил, что задача государства — не запрещать и отключать, а создавать условия, чтобы люди могли сами выбирать, как использовать современные технологии.

В XXI веке интернет стал не только источником информации и развлечений, но и важнейшим инструментом для работы, образования, связи с близкими. Это инструмент, а не враг. И отключать его в 2025 году — это как предлагать запретить электричество ради заботы о зрении. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Хамитов подчеркнул, что люди вольны выбирать, как им провести свободное время, и лишать миллионы россиян доступа к Интернету только потому, что кто-то считает это вредным, недопустимо и абсурдно.

«А что делать тем, кто смотрит интернет-телевидение или проходит онлайн-курсы именно в выходные? Что делать людям, работающим удалённо или подрабатывающим в Интернете? Им тоже «отдыхать» по указке?» — напомнил собеседник LIfe.ru.