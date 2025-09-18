Владимир Путин
18 сентября, 12:40

«Это как отключить свет ради заботы о зрении»: В ГД назвали абсурдом идею отключать интернет в выходные

Депутат Хамитов назвал полной глупостью идею отключать интернет в выходные

Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru назвал полной глупостью предложение отключать в России интернет в выходные дни. Парламентарий напомнил, что задача государства — не запрещать и отключать, а создавать условия, чтобы люди могли сами выбирать, как использовать современные технологии.

Хамитов подчеркнул, что люди вольны выбирать, как им провести свободное время, и лишать миллионы россиян доступа к Интернету только потому, что кто-то считает это вредным, недопустимо и абсурдно.

«А что делать тем, кто смотрит интернет-телевидение или проходит онлайн-курсы именно в выходные? Что делать людям, работающим удалённо или подрабатывающим в Интернете? Им тоже «отдыхать» по указке?» — напомнил собеседник LIfe.ru.

Ранее с инициативой о временном ограничении доступа в Интернет для граждан России выступил депутат Государственной думы Николай Арефьев. По его мнению, сеть следует отключать либо на всю неделю, либо как минимум в выходные дни — всё ради здоровья.

