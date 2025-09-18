Далер Кузяев может вернуться в РПЛ

Полузащитник Далер Кузяев, недавно покинувший французский «Гавр», ведёт переговоры о возвращении в российский футбол. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе, но последний конкретный интерес был от «Ганновера» ещё в июле. С того момента предложений от европейских клубов игроку не поступало. Летом футболист стал свободным агентом.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

За время выступлений за «Гавр» российский полузащитник принял участие в 46 матчах, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.