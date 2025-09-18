Владимир Путин
18 сентября, 13:12

Далер Кузяев может вернуться в РПЛ

Чемпионат: Далер Кузяев ведёт переговоры с клубами Российской премьер-лиги

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ daler.kuziaev_14

Полузащитник Далер Кузяев, недавно покинувший французский «Гавр», ведёт переговоры о возвращении в российский футбол. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе, но последний конкретный интерес был от «Ганновера» ещё в июле. С того момента предложений от европейских клубов игроку не поступало. Летом футболист стал свободным агентом.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

За время выступлений за «Гавр» российский полузащитник принял участие в 46 матчах, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

ФК «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу
Напомним, французский футбольный клуб «Гавр» официально объявил о расставании с российским полузащитником Далером Кузяевым в июне. На сайте клуба отметили, что 32-летний футболист, пришедший летом 2023 года из петербургского «Зенита», проявил себя как большой профессионал и примерный игрок.

