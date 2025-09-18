Владимир Путин
18 сентября, 13:31

Российский сенатор Пушков высмеял президента Польши за ядерные амбиции

Президент Польши Кароль Навроцкий. Обложка © Канцелярия президента Польши (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / KPRP) / Mikołaj Bujak

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости создания собственного ядерного потенциала не имеют ничего общего с реальностью и являются фарсом. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова политика.

«Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чём говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие», — написал Пушков у себя в телеграм-канале.

Речь, судя по всему, идёт не о создании, а о размещении на польской территории ядерных вооружений другого государства, например, Франции, заметил сенатор. Он объяснил Навроцкому, что даже в случае размещения такого оружия, что является давней целью Варшавы, контроль над арсеналом, включая решение о его применении и перемещении, будет оставаться в руках иностранной державы. Пушков добавил, что чрезмерные амбиции исторически всегда губили Польшу, и если раньше это оборачивалось национальными трагедиями, то сегодня подобные заявления выглядят как фарс.

Напомним, Польша намерена получить право размещать у себя ядерное оружие других государств и развивать собственную атомную энергетику. Соответствующую позицию озвучил президент страны Кароль Навроцкий. Он подтвердил планы по участию в программе Nuclear Sharing, предусматривающей совместное использование ядерного оружия.

