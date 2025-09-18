Речь, судя по всему, идёт не о создании, а о размещении на польской территории ядерных вооружений другого государства, например, Франции, заметил сенатор. Он объяснил Навроцкому, что даже в случае размещения такого оружия, что является давней целью Варшавы, контроль над арсеналом, включая решение о его применении и перемещении, будет оставаться в руках иностранной державы. Пушков добавил, что чрезмерные амбиции исторически всегда губили Польшу, и если раньше это оборачивалось национальными трагедиями, то сегодня подобные заявления выглядят как фарс.