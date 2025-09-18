Владимир Путин
Лавров заявил, что Россия не может пойти на принцип Зеленского

Обложка © Life.ru.

Россия не может пойти на требования, которые выдвигает Владимир Зеленский, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров напомнил, что главарь киевского режима придерживается принципа: перемирие и встреча лидеров без предварительных условий.

«Расчёт только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский такой мужественный в камуфляже с бородой начинает учить жизни президента Путина или кого-то. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем», — отметил министр.

Он напомнил заявление российского лидера, который сказал, что готов встречаться с Зеленским, но встреча должна быть подготовлена. При этом Путин считает Москву лучшим местом для таких переговоров.

Названо главное условие для встречи Путина и Зеленского
