18 сентября, 13:32

«Рисуют мишени себе на лбу»: Зарвавшимся полякам предложили разместить российское ядерное оружие

Депутат Матвейчев предложил разместить в Польше российское ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Депутат Государственной Думы Олег Матвейчев заявил, что Россия могла бы разместить своё ядерное оружие в Польше в ответ на заявления Варшавы о желании иметь ядерный арсенал. Таким мнением он поделился с Life.ru. По словам, парламентария если польский лидер «рисует себе мишень», то логичным ответом было бы развертывание российских средств на территории этой страны.

«Разместить наше ядерное оружие в Польше — хорошая идея. Давайте, если он так хочет ядерное оружие, мы готовы разместить в Польше ядерное оружие», — сказал Матвейчев в беседе с Life.ru.

Депутат также подчеркнул, что нарушение принципа неделимости безопасности — когда одна сторона обеспечивает свою безопасность за счёт безопасности других — оборачивается тем, что «данная сторона рисует себе на лбу мишень». По его мнению, Польше «не терпится стать страной, на которую будут направлены полётные задания наших ракет».

Ядерный покер Польши: Что стоит за желанием Варшавы получить атомные бомбы и чем это грозит России?
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна иметь право размещать иностранное ядерное оружие на своей территории.

Ольга Годуненко
