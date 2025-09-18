«Рисуют мишени себе на лбу»: Зарвавшимся полякам предложили разместить российское ядерное оружие

Депутат Государственной Думы Олег Матвейчев заявил, что Россия могла бы разместить своё ядерное оружие в Польше в ответ на заявления Варшавы о желании иметь ядерный арсенал. Таким мнением он поделился с Life.ru. По словам, парламентария если польский лидер «рисует себе мишень», то логичным ответом было бы развертывание российских средств на территории этой страны.

«Разместить наше ядерное оружие в Польше — хорошая идея. Давайте, если он так хочет ядерное оружие, мы готовы разместить в Польше ядерное оружие», — сказал Матвейчев в беседе с Life.ru.