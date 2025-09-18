Путин продлил срок службы главе Генштаба ВС РФ Герасимову

Срок службы главы Генштаба – первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова продлён на 5 лет. Об этом РБК сообщили сразу два источника, близких к Минобороны.

Решение о продлении срока службы генерала армии Герасимова, возглавляющего Генштаб с 2012 года, принял президент России Владимир Путин. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащими в этом звании, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключён новый контракт на срок, установленный решением лидера страны.