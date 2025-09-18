Путин продлил срок службы главе Генштаба ВС РФ Герасимову
Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Срок службы главы Генштаба – первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова продлён на 5 лет. Об этом РБК сообщили сразу два источника, близких к Минобороны.
Решение о продлении срока службы генерала армии Герасимова, возглавляющего Генштаб с 2012 года, принял президент России Владимир Путин. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащими в этом звании, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключён новый контракт на срок, установленный решением лидера страны.
Напомним, что на этой неделе СМИ обратили внимание на отсутствие Герасимова на совместных стратегических учениях «Запад-2025» ВС РФ и Республики Беларусь. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие главы Генштаба на манёврах необходимостью координировать ведение СВО.