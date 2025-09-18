Всемирный банк выделил Украине за три года конфликта в десятки раз больше льготных кредитов, чем всем странам Африки вместе взятым за аналогичный период. На привилегии Киева обратил внимание министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, констатировав кризис Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Наблюдается кризис МВФ, Всемирного банка, который, кстати, за три года украинских событий выдал Украине кредитов льготных, я сейчас не помню цифру, но в десятки раз больше, чем за тот же период кредиты были выданы странам Африки всем вместе взятым», — сказал глава МИД в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».