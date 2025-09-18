«В десятки раз больше»: Лаврова шокировали траты Всемирного банка на Киев и целый материк
Всемирный банк выделил Украине за три года конфликта в десятки раз больше льготных кредитов, чем всем странам Африки вместе взятым за аналогичный период. На привилегии Киева обратил внимание министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, констатировав кризис Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Наблюдается кризис МВФ, Всемирного банка, который, кстати, за три года украинских событий выдал Украине кредитов льготных, я сейчас не помню цифру, но в десятки раз больше, чем за тот же период кредиты были выданы странам Африки всем вместе взятым», — сказал глава МИД в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Ранее Лавров заявил, что Россия не может пойти на требования, которые выдвигает Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев выступает за перемирие и саммит без предварительных условий. В то же время он напомнил, что российский лидер Владимир Путин согласен на встречу с киевским политиком, но только после её соответствующей подготовки.