18 сентября, 14:21

ВТБ изменит ставки по рублёвым вкладам с 19 сентября

ВТБ повысит максимальные ставки по коротким и длинным вкладам до 15,8% годовых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

ВТБ с 19 сентября изменит ставки по рублёвым вкладам, повысив доходность по коротким и длинным срокам размещения, но снизив её для среднесрочных депозитов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимальная ставка по вкладам достигнет 15,8% годовых, при этом изменения коснутся как новых клиентов, так и действующих вкладчиков, размещающих дополнительные средства. Согласно сообщению, банк улучшит условия для вкладов сроком на три-четыре месяца и от полутора лет, одновременно снизив ставки по полугодовым и годовым депозитам.

«Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям — будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения», — отметил заместитель председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Напомним, что 12 сентября руководство ЦБ России снизило ключевую ставку на 100 базовых пунктов — до значения в 17%. На этом фоне ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам, а также анонсировал аналогичные меры для ипотеки и программ автокредитования.

