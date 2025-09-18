ВТБ изменит ставки по рублёвым вкладам с 19 сентября

ВТБ с 19 сентября изменит ставки по рублёвым вкладам, повысив доходность по коротким и длинным срокам размещения, но снизив её для среднесрочных депозитов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимальная ставка по вкладам достигнет 15,8% годовых, при этом изменения коснутся как новых клиентов, так и действующих вкладчиков, размещающих дополнительные средства. Согласно сообщению, банк улучшит условия для вкладов сроком на три-четыре месяца и от полутора лет, одновременно снизив ставки по полугодовым и годовым депозитам.

«Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям — будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения», — отметил заместитель председателя правления ВТБ Александр Пахомов.