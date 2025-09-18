IT-эксперт объяснил, что произойдёт с ПК после прекращение поддержки Windows 10

Прекращение поддержки Windows 10 не ударит по россиянам, пользующимся компьютерами на данной операционной системе, уверен главный редактор журнала «IT EXPERT» и портала «IT WORLD» Андрей Виноградов. По его словам, Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности, что не является критичным для простых пользователей.

Эксперт подчеркнул, что даже сейчас есть компьютеры, работающие на Windows 7 и более старых операционных системах. Если человек не занимается критическими вещами на ПК, то он вряд ли будет представлять интерес для хакеров. Тем не менее следует установить антивирус.