IT-эксперт объяснил, что произойдёт с ПК после прекращение поддержки Windows 10
IT-эксперт Виноградов: Прекращение поддержки Windows 10 не ударит по россиянам
Прекращение поддержки Windows 10 не ударит по россиянам, пользующимся компьютерами на данной операционной системе, уверен главный редактор журнала «IT EXPERT» и портала «IT WORLD» Андрей Виноградов. По его словам, Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности, что не является критичным для простых пользователей.
Эксперт подчеркнул, что даже сейчас есть компьютеры, работающие на Windows 7 и более старых операционных системах. Если человек не занимается критическими вещами на ПК, то он вряд ли будет представлять интерес для хакеров. Тем не менее следует установить антивирус.
«Потому что у любого человека сейчас огромное количество информации, которую могут использовать злоумышленники. Пренебрегать этим точно не стоит», — рекомендовал собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, ранее Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10. Корпорация официально назвала 14 октября датой окончания технической поддержки своей популярной операционной системы. Информация касается домашней, профессиональной и образовательной версий.