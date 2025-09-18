Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 15:05

IT-эксперт объяснил, что произойдёт с ПК после прекращение поддержки Windows 10

IT-эксперт Виноградов: Прекращение поддержки Windows 10 не ударит по россиянам

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Прекращение поддержки Windows 10 не ударит по россиянам, пользующимся компьютерами на данной операционной системе, уверен главный редактор журнала «IT EXPERT» и портала «IT WORLD» Андрей Виноградов. По его словам, Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности, что не является критичным для простых пользователей.

Эксперт подчеркнул, что даже сейчас есть компьютеры, работающие на Windows 7 и более старых операционных системах. Если человек не занимается критическими вещами на ПК, то он вряд ли будет представлять интерес для хакеров. Тем не менее следует установить антивирус.

«Потому что у любого человека сейчас огромное количество информации, которую могут использовать злоумышленники. Пренебрегать этим точно не стоит», — рекомендовал собеседник радио «Комсомольская правда».

Самые страшные компьютерные вирусы в мире: Какое ПО поставить, чтобы их не подцепить?
Самые страшные компьютерные вирусы в мире: Какое ПО поставить, чтобы их не подцепить?

Напомним, ранее Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10. Корпорация официально назвала 14 октября датой окончания технической поддержки своей популярной операционной системы. Информация касается домашней, профессиональной и образовательной версий.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости науки
  • Гаджеты
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar