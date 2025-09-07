Самые страшные компьютерные вирусы в мире: Какое ПО поставить, чтобы их не подцепить?

Компьютерным вирусом является вредоносная программа, которая проникает на ПК или ноутбук без вашего ведома и наносит ему вред. Может «убить» систему или жёсткий диск. Часто похищает ваши данные, например, важные файлы на компьютере или пароли от аккаунтов, поэтому так важно использовать двухфакторную аутентификацию: код из СМС компьютерный вирус перехватить не может. В большинстве случаев. Некоторые малвари используют устройство, чтобы добывать криптовалюту. У вас увеличиваются счета за электричество, а разработчик вредоносной программы получает большие деньги. Рассказываем в материале о самых опасных вирусах и защите от них.

Краткая история компьютерных вирусов

Как появились компьютерные вирусы и чем они опасны. Фото © Wikipedia © Wikipedia

Первому в мире компьютерному вирусу уже 54 года. Это Сreeper 1971 года. Переводов у английского слова много: «ползучий гад», «плющ», «подонок»... Он не был вирусом в современном понимании, программу создали ради шутки. Она подгружалась на компьютеры той эпохи и выводила на экране сообщение: «Я — Сreeper. Поймай меня, если сможешь!» Чтобы ловить «ползучего гада», создали программу Reaper («жнец»). А саму концепцию ПО, что может самовоспроизводиться и распространяться как вирус, придумал Джон фон Нейман аж в 1949 году.

Потом было ещё интереснее. В нулевых и десятых считалось, что для компьютеров Apple вирусы не делают. Это заблуждение. Потому что первый вирус для «яблочников» появился в 1982 году. Это был Elk Cloner для Apple II. Название переводится как «клонировщик лосей». «Сохатый» быстро вышел из лаборатории в массы, потому что переносили его дискеты. И в 1983-м в его честь придумали термин «компьютерный» вирус. А в 1986-м появился первый малварь для компьютеров IBM PC. Это была программа Brain («мозг»). Её придумали для отслеживания пиратского контента, но разработчики не учли некоторые особенности древнего языка программирования Assembly. В итоге Brain «сошёл с ума» и стал вести себя как вирус.

Девяностые — это «золотой век» вирусов. Повсеместный Интернет распространял их через почту, причём почти что со скоростью света. Десятилетие завершилось триумфальной эпидемией вирусов Melissa («Мелисса») 1999 года и ILOVEYOU («ЯТЕБЯЛЮБЛЮ») 2000-го. Распространялось это дело через заражённые «ворд»-файлы, пострадали не только пользователи, но и корпорации, в том числе крупные, ущерб — миллионы долларов. А в нулевые и десятые использование вирусов ради денег набрало обороты. Появилась криптовалюта, а значит, можно было её похищать или же заниматься вымогательством. Кибербандитизм стал работой вирусов. Они продолжают до сих пор, но об этом — далее.

Самые опасные компьютерные вирусы 2025

Компьютерные вирусы постоянно развиваются и меняются. Часто для этого даже человек не нужен — в программу прописана способность ускользать от защиты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ROMSVETNIK

А что в 2020-х? Сейчас вирусы постоянно развиваются и мутируют, киберпреступники используют всё новые и новые идеи для создания такой виртуальной заразы. Искусственный интеллект им в этом помогает: можно, например, поставить языковую модель к себе на компьютер, отключить в ней цензуру, и вуаля — у вас новые способы заражения чужих компьютеров. Правда, в случае поимки грозит тюрьма. Расскажем, какие вирусы сейчас самые опасные.

Рансомвары. Шифруют данные и вымогают деньги

Как работают вирусы типа рансомвар. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maddas

Рансомвар — калька с английского. Ransomware, где ransom — это «вымогательство», а ware — это «программное обеспечение». Из них на 2025 год популярны LockBit, который работает на Windows, и NotLockBit, его можно подцепить на macOS. Действие одинаковое: вирус заражает компьютер и шифрует на нём все файлы. Чтобы разблокировать их, надо заплатить выкуп в криптовалюте. Но это бесполезно — можете хоть 5 тысяч долларов туда отправить, всё равно файлы останутся заблокированными. Придётся чистить компьютер, иногда даже переустанавливать всю систему. «Рэкетиры» попадают к вам через флешки, скачанные файлы или уязвимости в общественном Wi-Fi.

Ботнеты. Превращают компьютер в зомби, но вы этого не замечаете

Ботнеты — опасная штука. Они создают из разных компьютеров сеть. Вы не замечаете их действия, потому что устройство работает в обычном режиме. Может, чуть больше перегревается или всё долго грузится... Но надо быть очень чутким, чтобы это заметить. Как они работают: на компьютер без вашего ведома устанавливается программа, которая использует часть вычислительных мощностей устройства в своих целях. Могут при помощи сети компьютеров, в которой есть и ваш, атаковать сайты. Могут добывать криптовалюту при помощи вашего электричества. На 2025-й трендовый — ZombieNet, то есть «зомби-ботнет». Он обитает в скачанных файлах и в торрентах из ненадёжных источников.

Стилеры. Крадут чувствительную информацию

Компьютерные вирусы семейства стилеров — это Stealers, переводится как «воришки». Фото © Shutterstock / FOTODOM / wk1003mike

Стилер — наше произношение английского названия этого семейства вредоносов. Stealer буквально переводится как «вор». Именно это программа и делает. Стилеры крадут с компьютера информацию: пароли, логины, фотографии, данные банковской карты, если есть. Документы с «Госуслуг» — тоже хорошая добыча, если владелец стилера ориентируется на совершение преступлений против нас с вами, то есть россиян. Распространяются коварно: под видом модификаций к компьютерным играм или важных программ и обновлений. Например, под видом драйвера для видеокарты или программы для скульпторов Blender 3D. Иногда преступник уговаривает вас его скачать, если это почта или чат. Трендовые на 2024 год стилеры на macOS: CloudChat, Rodrigo, Cthulhu, BeaverTail, PyStealer и Banshee. Они опасны тем, что обманывают защиту и при опасности самоудаляются, чтобы потом запуститься снова.

Бэкдоры. Хакер делает с вашим компьютером всё, что хочет

Бэкдор — от английского backdoor, «чёрный ход». Такая малварь заходит в ваш компьютер «с чёрного хода» и позволяет незнакомому вам преступнику делать с ним всё, что захочется. Захочет установить какую-нибудь программу — установит. Захочет вообще вам устройство сломать — сломает. В 2024-м был обнаружен, например, HZ Rat («ХЗ Крыса»). Этот вирус атаковал китайцев с компьютерами на macOS и давал преступникам полный контроль над устройством. Так же действуют SpectralBlur и Zuru. А ещё есть LightSpy («лёгкий шпион»). Этот вирус работает со всеми системами: macOS, Windows, Android, iOS... Обычно он просто шпионит, но у него есть потенциал: может втихую поставить на ваш компьютер другую программу или вовсе сломать его.

Шпионские вирусы для браузеров. Следят за вами

Плавно переходим к шпионскому ПО. Эти программы тоже проходят по классу компьютерных вирусов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ozrimoz

Шпионские программы, по сути, тоже являются вирусами. Разберём подробнее. Израильская компания NSO Group изобрела шпионскую программу Pegasus. Её можно даже удалённо на айфон установить, примерно так местные силовики выслеживают членов палестинских военизированных группировок. Когда Pegasus обнаружили у себя европейские правозащитники, был скандал.

Если бы за нами шпионил только «Пегас», было бы неплохо. Но нет, шпионские программы умеют делать не только большие IT компании, но и преступные синдикаты. Их распространяют под видом «приложений для экономии» от имени маркетплейсов. Они могут попасться в фейковом «обновлении» популярных браузеров по типу Chrome или Firefox. LightSpy, который мы упоминали ранее, — из той же категории. Они похищают ваши данные и позволяют следить за вами в реальном времени.

Эффективная защита от компьютерных вирусов

Самая надёжная и очевидная защита — это антивирус. А потом — ваши ум, осторожность и смекалка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NicoElNino

Несмотря на разнообразие вирусов и смекалочку их разработчиков, индустрия защиты от вредоносов тоже не дремлет. Хороший, надёжный, в лучшем случае — платный антивирус с регулярным обновлением баз данных по вредоносному ПО — это спасение. Правда, стилеры часто могут обойти антивирус и удалиться сами из его «песочницы», но большие игроки рынка эту проблему решают довольно быстро. И ещё шикарной защитой будет бдительность. Не качайте подозрительные файлы из Интернета, не открывайте вложения в электронных письмах и не запускайте непонятные программы. На почте, пожалуй, даже картинки не открывайте — малварь может быть вшита в само изображение, в JPG-файл.