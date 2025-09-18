37-летний турист вдохнул морскую воду на Ибице и оказался парализован до конца жизни
Daily Mail: Британец оказался парализован, вдохнув солёной морской воды на Ибице
Британский турист оказался парализован после того, как случайно вдохнул морскую воду во время отдыха на испанском острове Ибица. 37-летний Дэвид организовал поездку для семьи после того, как у его жены Элли диагностировали рак молочной железы, но купание в море привело к трагическим последствиям, сообщает газета Daily Mail.
Во время плавания мужчина вдохнул солёную воду, что вызвало развитие пневмонии и коллапс лёгкого. В течение нескольких часов его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а обследование выявило повреждения спинного мозга, потребовавшие срочного хирургического вмешательства.
После этого врачи объявили, что у Дэвида нет шансов на восстановление двигательной активности и теперь на протяжении всей жизни ему необходима круглосуточная медицинская помощь. Несмотря на неутешительный прогноз, мужчина продолжает реабилитацию и уже способен самостоятельно дышать и употреблять твёрдую пищу.
