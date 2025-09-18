Владимир Путин
37-летний турист вдохнул морскую воду на Ибице и оказался парализован до конца жизни

Daily Mail: Британец оказался парализован, вдохнув солёной морской воды на Ибице

Обложка © freepik

Британский турист оказался парализован после того, как случайно вдохнул морскую воду во время отдыха на испанском острове Ибица. 37-летний Дэвид организовал поездку для семьи после того, как у его жены Элли диагностировали рак молочной железы, но купание в море привело к трагическим последствиям, сообщает газета Daily Mail.

Во время плавания мужчина вдохнул солёную воду, что вызвало развитие пневмонии и коллапс лёгкого. В течение нескольких часов его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а обследование выявило повреждения спинного мозга, потребовавшие срочного хирургического вмешательства.

После этого врачи объявили, что у Дэвида нет шансов на восстановление двигательной активности и теперь на протяжении всей жизни ему необходима круглосуточная медицинская помощь. Несмотря на неутешительный прогноз, мужчина продолжает реабилитацию и уже способен самостоятельно дышать и употреблять твёрдую пищу.

Ранее Life.ru рассказывал поучительную историю другого подданного Соединённого королевства, неделю не обращавшего внимания на сильные приступы головной боли. Мужчина полагал, что всё дело в накопившемся стрессе и недомогание пройдёт само собой. К сожалению, он принял неверное решение — у него обнаружилась очень серьёзная болезнь, а отсутствие своевременных мер привело к необратимым последствиям.

