18 сентября, 14:57

Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдёт в порт Баку 23 сентября

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

В период с 23 по 25 сентября пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» ФСБ России посетит порт Баку. В программе предусмотрены контакты по линии пограничных служб двух стран, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Визит осуществляется в рамках утверждённых планов двустороннего сотрудничества. Программа посещения предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря», — заявила дипломат.

Данный визит свидетельствует о взаимной заинтересованности России и Азербайджана в обеспечении безопасности в Каспийском регионе.

Захарова прокомментировала возможность освобождения граждан России в Азербайджане
Ранее Life.ru рассказал, что Россия и Азербайджан в конце августа подписали протокол, ставший результатом 23-го заседания межправительственной комиссии. Документ стал важным шагом в развитии экономического сотрудничества между странами. Свои подписи на документах поставили вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.
Наталья Афонина
