18 сентября, 15:29

В центре Киева заметили дрон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы Украины. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях, пока звучит воздушная тревога.

«Над городом летает вражеский БПЛА. Недалеко от центра столицы», — написал он у себя в соцсетях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области произошёл взрыв в железнодорожном составе, перевозившем боеприпасы. Под Калиновкой из-за обрыва контактной сети остановился пассажирский поезд №730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. Было принято решение об эвакуации сотен пассажиров, которых разместили в близлежащей лесополосе.

Александра Мышляева
