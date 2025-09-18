В центре Киева заметили дрон

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы Украины. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях, пока звучит воздушная тревога.

«Над городом летает вражеский БПЛА. Недалеко от центра столицы», — написал он у себя в соцсетях.