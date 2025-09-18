В центре Киева заметили дрон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы Украины. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях, пока звучит воздушная тревога.
«Над городом летает вражеский БПЛА. Недалеко от центра столицы», — написал он у себя в соцсетях.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области произошёл взрыв в железнодорожном составе, перевозившем боеприпасы. Под Калиновкой из-за обрыва контактной сети остановился пассажирский поезд №730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. Было принято решение об эвакуации сотен пассажиров, которых разместили в близлежащей лесополосе.