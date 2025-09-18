Владимир Путин
18 сентября, 15:59

«Нет ли тут харама?» Появление халяльных спортзалов в Москве вызвало вопросы

Публицист Антоновский удивился появлению в Москве халяльных спортзалов

Обложка © freepik

Появление в Москве специализированных спортивных залов для мусульманок вызвало вопросы у публициста Романа Антоновского. Своё удивление он выразил в публикации в соцсетях.

«Как там поживает московский суд? Сдавать квартиры «только славянам» нельзя, а залы для мусульманок можно? И нет ли тут харама?» — удивился публицист.

Антоновский опубликовал скриншоты страниц спортзалов, где утверждается, что тело является благом, доверенным Аллахом, а забота о нём представляет собой форму поклонения. В материалах заведений подчёркивается, что их миссия — оздоровление женщин с соблюдением религиозных ценностей и использованием дозволенных методов. Один из постов сопровождался изображением манекена в никабе.

Ранее сообщалось, что запрет никаба в России не ущемит права верующих, поскольку у российских мусульман исторически отсутствовала традиция ношения этой закрывающей лицо одежды. Эксперт призвал запретить ношение никаба в стране, из-за популяризации данного элемента среди российских мусульман. Эксперт напомнил, что никаб является несвойственной формой одежды, и предложил ограничиться традиционным хиджабом.

Анастасия Никонорова
