«Нет ли тут харама?» Появление халяльных спортзалов в Москве вызвало вопросы
Публицист Антоновский удивился появлению в Москве халяльных спортзалов
Появление в Москве специализированных спортивных залов для мусульманок вызвало вопросы у публициста Романа Антоновского. Своё удивление он выразил в публикации в соцсетях.
«Как там поживает московский суд? Сдавать квартиры «только славянам» нельзя, а залы для мусульманок можно? И нет ли тут харама?» — удивился публицист.
Антоновский опубликовал скриншоты страниц спортзалов, где утверждается, что тело является благом, доверенным Аллахом, а забота о нём представляет собой форму поклонения. В материалах заведений подчёркивается, что их миссия — оздоровление женщин с соблюдением религиозных ценностей и использованием дозволенных методов. Один из постов сопровождался изображением манекена в никабе.
Ранее сообщалось, что запрет никаба в России не ущемит права верующих, поскольку у российских мусульман исторически отсутствовала традиция ношения этой закрывающей лицо одежды. Эксперт призвал запретить ношение никаба в стране, из-за популяризации данного элемента среди российских мусульман. Эксперт напомнил, что никаб является несвойственной формой одежды, и предложил ограничиться традиционным хиджабом.