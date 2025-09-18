«Нет ли тут харама?» Появление халяльных спортзалов в Москве вызвало вопросы

Появление в Москве специализированных спортивных залов для мусульманок вызвало вопросы у публициста Романа Антоновского. Своё удивление он выразил в публикации в соцсетях.

«Как там поживает московский суд? Сдавать квартиры «только славянам» нельзя, а залы для мусульманок можно? И нет ли тут харама?» — удивился публицист.

Антоновский опубликовал скриншоты страниц спортзалов, где утверждается, что тело является благом, доверенным Аллахом, а забота о нём представляет собой форму поклонения. В материалах заведений подчёркивается, что их миссия — оздоровление женщин с соблюдением религиозных ценностей и использованием дозволенных методов. Один из постов сопровождался изображением манекена в никабе.