Пенсионер топором зарубил инвалида во время пьяного спора о футболисте Смолове

В Москве суд отправил под арест пенсионера Олега Матвиенко, который топором, ножом и другими предметами нанёс смертельные травмы инвалиду во время совместных пьяных посиделок в квартире. Дело возбуждено по ст.105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве на востоке Москвы. <...> Заключение под стражу на 1 месяц 30 суток», — говорится в тексте.

По данным ТАСС, Матвиенко убил знакомого во время спора об игре российского футболиста Фёдора Смолова. Мужчины не смогли прийти к единому мнению, и конфликт перерос в жуткую расправу.