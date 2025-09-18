Владимир Путин
18 сентября, 17:06

Пенсионер топором зарубил инвалида во время пьяного спора о футболисте Смолове

Cуд Москвы арестовал мужчину за убийство инвалида в споре о футболисте Смолове

Олег Матвиенко. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд отправил под арест пенсионера Олега Матвиенко, который топором, ножом и другими предметами нанёс смертельные травмы инвалиду во время совместных пьяных посиделок в квартире. Дело возбуждено по ст.105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве на востоке Москвы. <...> Заключение под стражу на 1 месяц 30 суток», — говорится в тексте.

По данным ТАСС, Матвиенко убил знакомого во время спора об игре российского футболиста Фёдора Смолова. Мужчины не смогли прийти к единому мнению, и конфликт перерос в жуткую расправу.

Ранее Life.ru писал, что охота пятерых коллег в тайге у посёлка Кубайка Таштыпского района Хакасии обернулась трагедией. Один из мужчин принял начальника за зверя и застрелил его. Следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего охотника по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Татьяна Миссуми
