Путин упомянул Маркса, Энгельса и Ленина в ответе на идею о единых льготах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива по установлению одинаковых для всей страны льгот для многодетных семей сталкивается с объективными различиями в уровне доходов и стоимости жизни в регионах. О сложностях унификации президент высказался в ходе встречи с лидерами думских фракций, комментируя предложение Сергея Миронова.

«Одно дело — стоимость жизни в Москве, другое дело — в каком-то другом регионе. И вот, как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было [написано]: разная оплата разным людям — она не ведет к социальной справедливости. Так это у них проходит [в трудах], и, по-моему, у Владимира Ильича [Ленина] это тоже где-то было», — сказал глава государства.

Он пояснил, что человек с одной и той же зарплатой в Москве и в регионе с низкой стоимостью жизни будет находиться в заведомо лучшем положении, хотя сегодня в выигрыше скорее столичные жители.