18 сентября, 16:37

Три украинских дрона сбиты над Белгородской, Брянской и Воронежской областями

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные запустили три беспилотника самолётного типа по Белгородской, Брянской и Воронежской областям, российская система ПВО успешно отразила атаку. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«18 сентября в период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области»,  говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии украинские беспилотники нанесли удар по нефтехимическому предприятию, пострадавших нет. По данным местных властей, сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.

