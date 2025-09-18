Три украинских дрона сбиты над Белгородской, Брянской и Воронежской областями
Обложка © president.gov.ua
Украинские военные запустили три беспилотника самолётного типа по Белгородской, Брянской и Воронежской областям, российская система ПВО успешно отразила атаку. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
«18 сентября в период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Башкирии украинские беспилотники нанесли удар по нефтехимическому предприятию, пострадавших нет. По данным местных властей, сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.