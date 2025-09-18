Стилист назвал скандальное платье Мелании Трамп достаточно приличным, но есть нюанс
Стилист Сухарев: Образ с жёлтым платьем не идёт Мелании Трамп по цвету и фасону
Обложка © X / The Royal Family
Стилист Алексей Сухарев заявил, что вызвавшее общественный резонанс платье первой леди США Мелании Трамп с открытыми плечами на самом деле выглядело вполне прилично. Своё мнение эксперт высказал «Постньюс».
Специалист отметил, что в современную эпоху правила этикета запрещающие подобные наряды уже стали рудиментом, и подчеркнул, что супруга президента США не позволила себе мини-платье с глубоким вырезом, а лишь открыла плечи.
«Всё достаточно прилично», — заявил Сухарев.
При этом стилист указал, что, несмотря на это, образ первой леди был подобран неудачно. По его мнению, выбранный оттенок и фасон платья совершенно не гармонируют с внешностью Мелании, а неправильно подобранный пояс лишь усугубляет ситуацию.
Напомним, жёлтое платье Мелании Трамп с открытыми плечами от Carolina Herrera, в котором она появилась на королевском приёме в Лондоне 17 сентября, спровоцировало волну критики. Несмотря на элегантный образ, созданный с помощью лилового пояса, изумрудных серёг и укладки с эффектными стрелками, многие сочли её выбор неуместным. По мнению критиков, для государственного банкета подобный наряд является нарушением негласного дресс-кода.