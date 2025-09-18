Стилист назвал скандальное платье Мелании Трамп достаточно приличным, но есть нюанс

Стилист Алексей Сухарев заявил, что вызвавшее общественный резонанс платье первой леди США Мелании Трамп с открытыми плечами на самом деле выглядело вполне прилично. Своё мнение эксперт высказал «Постньюс».

Специалист отметил, что в современную эпоху правила этикета запрещающие подобные наряды уже стали рудиментом, и подчеркнул, что супруга президента США не позволила себе мини-платье с глубоким вырезом, а лишь открыла плечи.

«Всё достаточно прилично», — заявил Сухарев.

При этом стилист указал, что, несмотря на это, образ первой леди был подобран неудачно. По его мнению, выбранный оттенок и фасон платья совершенно не гармонируют с внешностью Мелании, а неправильно подобранный пояс лишь усугубляет ситуацию.