Ходячий мем: Мелания Трамп развеселила Интернет своей громадной шляпой в Британии

Экскурсия Мелании Трамп в Виндзорский замок стала мемом из-за огромной шляпы
Президент США Дональд Трамп, король Британии Карл III, королева-консорт Камилла Паркер-Боуз, первая леди США Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
В ходе поездки американского президента Дональда Трампа в Британию произошёл забавный казус — его супруга Мелания Трамп надела на экскурсию в Виндзорский замок шляпу с гигантскими полями и стала ходячим мемом. Необычный образ первой леди США уже завирусился в социальных сетях.
Интернет-пользователи активно обшучивают необычный наряд. Само собой, не обошлось без замечаний про то, что миссис Трамп не в восторге от компании, в которой находится, и пытается замаскироваться под торшер.
За визитом Дональда Трампа в Британию очень весело наблюдать: американский лидер успел трижды нарушить этикет за время посещения королевства. Так, сперва он похлопал короля Карла III по спине, хотя правила запрещают как-либо его касаться — разрешены только рукопожатия, если инициативу проявил сам монарх. Кроме того, во время смотра королевской гвардии глава США ускорил шаг, чтобы поговорить с одним из караульных, оставив Карла III позади в положении догоняющего. А ещё он похвалил принца Уэльского Уильяма, но ни слова не сказал про его младшего брата принца Гарри, чем фактически его унизил. И последний (по крайней мере пока) забавный момент: Трамп посетовал, что больше не встретится с классиками британской литературы, такими как Уильям Шекспир и Джон Рональд Руэлл Толкин, словно он лично был с ними знаком.