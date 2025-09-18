Ходячий мем: Мелания Трамп развеселила Интернет своей громадной шляпой в Британии

В ходе поездки американского президента Дональда Трампа в Британию произошёл забавный казус — его супруга Мелания Трамп надела на экскурсию в Виндзорский замок шляпу с гигантскими полями и стала ходячим мемом. Необычный образ первой леди США уже завирусился в социальных сетях.

Интернет-пользователи активно обшучивают необычный наряд. Само собой, не обошлось без замечаний про то, что миссис Трамп не в восторге от компании, в которой находится, и пытается замаскироваться под торшер.