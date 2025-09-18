Владимир Путин
18 сентября, 11:43

Трамп посетовал, что «больше не увидится» с Шекспиром

Трамп в Лондоне неловко восхитился Киплингом, Толкином и Шекспиром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Philip Yabut

Президент США Дональд Трамп вновь удивил публику во время государственного банкета в Лондоне. Помимо нарушения этикета при общении с королём Карлом III, он сделал неожиданное заявление о классиках британской литературы.

«Шекспир, Диккенс, Толкин, Льюис, Оруэлл, Киплинг… — ошеломляющие люди. Невероятные люди, которых мы редко видели раньше и, пожалуй, больше не увидим снова», — заявил Трамп, словно говоря о писателях как о своих современниках.

Встречи с британским монархом строго регулирует протокол. По правилам этикета, короля нельзя трогать первым: рукопожатие или прикосновение допустимы только по его инициативе. Также считается недопустимым поворачиваться к монарху спиной или оставлять его позади — при официальных церемониях именно король задаёт темп движения. Нарушение этих норм обычно вызывает общественный резонанс и активно обсуждается в СМИ, так как воспринимается как пренебрежение традициями британской короны.

Накануне лидер США дважды нарушил протокол: похлопал монарха по спине и оставил его позади, предпочтя разговор с гвардейцем.

Марина Фещенко
