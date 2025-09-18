Захарова объяснила правила выезда за рубеж с детьми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала родителям заранее оформлять загранпаспорта детям для зарубежных поездок. Соответствующее заявление она сделала на брифинге в ответ на предстоящие изменения в миграционном законодательстве.

«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт», — сказала дипломат.

Захарова пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Она поделилась личным опытом, когда пришлось срочно менять планы поездки из-за необходимости предъявлять паспорт вместо свидетельства о рождении.

Официальный представитель МИД уточнила, что возможность въезда в Россию по свидетельству о рождении сохранится только для детей, выехавших за рубеж до этой даты. Также с 2026 года отменяется оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа.

Захарова подчеркнула, что хотя международные договорённости с указанными странами пока действуют, ведётся работа по исключению свидетельств о рождении из числа проездных документов. Она призвала родителей своевременно оформлять загранпаспорта, что можно сделать только при личном обращении законного представителя.