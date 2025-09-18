У мальчика из Якутска начался некроз ног из-за ожога от медузы в Таиланде

Восьмилетний мальчик из Якутска столкнулся с некрозом тканей ноги после ожога, полученного от медузы в Таиланде. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в июле, во время отдыха семьи. Ребёнок получил сильнейшие ожоги правой ноги после контакта с португальским корабликом — одной из самых опасных медуз, чей яд может привести даже к остановке сердца. Первая помощь с использованием кремов и антигистаминного сиропа не дала результата.

Оставшиеся от ожогов шрамы. Фото © SHOT

После возвращения в Россию у мальчика начался некроз, который угрожал повреждением сухожилий и распространением вверх по конечности. Почти два месяца ребёнок страдал от ужасных болей, и только сейчас врачи отмечают положительную динамику — раны начали затягиваться, а кожа — восстанавливаться. По словам медиков, шрамы от этого ожога, вероятно, останутся на всю жизнь.