У мальчика из Якутска начался некроз ног из-за ожога от медузы в Таиланде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Prochazkacz
Восьмилетний мальчик из Якутска столкнулся с некрозом тканей ноги после ожога, полученного от медузы в Таиланде. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в июле, во время отдыха семьи. Ребёнок получил сильнейшие ожоги правой ноги после контакта с португальским корабликом — одной из самых опасных медуз, чей яд может привести даже к остановке сердца. Первая помощь с использованием кремов и антигистаминного сиропа не дала результата.
Оставшиеся от ожогов шрамы. Фото © SHOT
После возвращения в Россию у мальчика начался некроз, который угрожал повреждением сухожилий и распространением вверх по конечности. Почти два месяца ребёнок страдал от ужасных болей, и только сейчас врачи отмечают положительную динамику — раны начали затягиваться, а кожа — восстанавливаться. По словам медиков, шрамы от этого ожога, вероятно, останутся на всю жизнь.
Ранее Life.ru рассказывал о необычной процедуре омолаживания, набирающей популярность в России. В ней используются огромные африканские улитки, которые должны ползать по лицу пациента. Впрочем, косметолог предупредила, что такие методы чреваты аллергическими реакциями, ожогами и занесением инфекций.