Россия оспорила в суде ООН обвинения в причастности к гибели рейса МН17

Россия оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ИКАО о предполагаемой причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле», — указали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что 18 сентября Российская Федерация оспорила в Международном суде ООН необоснованное решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое утверждало о якобы имеющейся причастности России к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17. Данный шаг был предпринят на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.