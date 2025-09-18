Интервидение
18 сентября, 18:48

Россия оспорила в суде ООН обвинения в причастности к гибели рейса МН17

MH17. Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

Россия оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ИКАО о предполагаемой причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле», — указали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что 18 сентября Российская Федерация оспорила в Международном суде ООН необоснованное решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое утверждало о якобы имеющейся причастности России к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17. Данный шаг был предпринят на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв MH17
Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв MH17

Ранее МИД России раскритиковал решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по малайзийскому Boeing MH17, назвав его политически ангажированным. В ведомстве заявили, что вердикт был вынесен «вслепую» без предоставления мотивировочной части, а сама организация, где доминируют представители западных стран, действует как инструмент давления, а не беспристрастный орган.

