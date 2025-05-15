Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что намерен передать семьям погибшим в катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines слова президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Встреча лидеров прошла в Кремле. По словам Ибрагима, в ходе беседы российский президент выразил искренние соболезнования и сочувствие родным погибших. Как отметил премьер, Путин «всегда был последователен в этом».

Премьер-министр Малайзии также уточнил, что российская сторона отрицает отказ от сотрудничества и подчёркивает недопустимость взаимодействия с органами, которые не признаются независимыми Москвой.