Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв MH17
Анвар Ибрагим и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что намерен передать семьям погибшим в катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines слова президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».
Встреча лидеров прошла в Кремле. По словам Ибрагима, в ходе беседы российский президент выразил искренние соболезнования и сочувствие родным погибших. Как отметил премьер, Путин «всегда был последователен в этом».
Премьер-министр Малайзии также уточнил, что российская сторона отрицает отказ от сотрудничества и подчёркивает недопустимость взаимодействия с органами, которые не признаются независимыми Москвой.
Напомним, что лайнер Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту — 298 человек — погибли.
Ранее Владимир Путин провёл переговоры с Анваром Ибрагимом. Президент России назвал Малайзию давним и очень надёжным партнёром, в ответ премьер-министр назвал РФ большим другом. Недавно совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) опубликовал решение об ответственности Москвы за крушение малайзийского самолёта. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, это было сделано специально, чтобы омрачить приезд Ибрагима.